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Кружка «Джойс», фарфор 0,3л - фото 1

Кружка «Джойс», фарфор 0,3л

Артикул: CH-065-744
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Чашка вместительная, так как ее объем равен 300 мл., а высота бортиков 88 мм. У нее ровные стенки, прямая форма в лаконичном дизайне. Предусмотрена большая и удобная ручка, которая обеспечивает удобное держание товара в руках.
Так как производитель выбирает качественный фарфор, материал гарантирует изделию долговечность и максимальную прочность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина100 мм
  • Высота88 мм
  • Диаметр83 мм
  • Вес0.263 кг
  • Объем0.3 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

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