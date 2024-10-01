Характеристики товара
Описание
Чашка вместительная, так как ее объем равен 300 мл., а высота бортиков 88 мм. У нее ровные стенки, прямая форма в лаконичном дизайне. Предусмотрена большая и удобная ручка, которая обеспечивает удобное держание товара в руках.
Так как производитель выбирает качественный фарфор, материал гарантирует изделию долговечность и максимальную прочность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина100 мм
- Высота88 мм
- Диаметр83 мм
- Вес0.263 кг
- Объем0.3 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт