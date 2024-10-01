Характеристики товара
Описание
Кружка «С добрым утром» от французского бренда Arcoroc. Кружка отличается лаконичным дизайном и полной прозрачностью. Классическая цилиндрическая форма чашки с легким расширением кверху создает гармоничный силуэт, который дополняется удобной эргономичной ручкой. Ровные и гладкие стенки кружки подчеркивают чистоту линий и придают изделию особую элегантность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес0.297 кг
- Объем0.32 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт