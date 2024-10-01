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Кружка «С добрым утром», стекло 0,32л - фото 1Кружка «С добрым утром», стекло 0,32л - фото 2

Кружка «С добрым утром», стекло 0,32л

Артикул: CH-065-860
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кружка «С добрым утром» от французского бренда Arcoroc. Кружка отличается лаконичным дизайном и полной прозрачностью. Классическая цилиндрическая форма чашки с легким расширением кверху создает гармоничный силуэт, который дополняется удобной эргономичной ручкой. Ровные и гладкие стенки кружки подчеркивают чистоту линий и придают изделию особую элегантность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес0.297 кг
  • Объем0.32 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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