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Кружка «Стоун», фарфор 0,36л - фото 1Кружка «Стоун», фарфор 0,36л - фото 2

Кружка «Стоун», фарфор 0,36л

Артикул: CH-065-775
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота105 мм
  • Диаметр90 мм
  • Вес0.340 кг
  • Объем0.36 л
  • Материалфарфор

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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