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Кружка «Сейдж», фарфор 0,4л

Артикул: CH-065-800
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем0.4 л
  • Материалфарфор
  • Цветзеленый, бронза

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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