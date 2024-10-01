Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота140 мм
- Диаметр171 мм
- Материалпластик
- Цветпрозрачный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Набор для специй, 3 предмета, на подставке, «Кунстверк», фарфор, 55 мм, белый
Тарелка «Млечный путь» для плова
Менажница квадратная, 5 секций, дуб
Салатник «Маррон Реативо» фарфор 0,6 л, коричневый, бежевый
Хайбол «Сордженте», 460мл, стекло, прозрачный
Подставка под горячее восьмиугольная, сосна, коричневый
Соусник «Кунстверк» из фарфора 80 мл, белый
Тарелка глубокая «Пунто Бьянка» 1л
Ложка для коктейлей, «Тапас», сталь нержавеющая, 10 мм, металлическая
Тажин с крышкой «Скандинавия», керамика, голубая
Крышка для тарелки поликарбонат, прозрачный
Баранчик, сталь нержавеющая, металлический
Крышка для блюда для десертов и закусок стекло, прозрачный
Баранчик, сталь нержавеющая
Крышка для тарелки поликарбонат, прозрачная
Крышка для тарелки, пластик, прозрачный
Крышка для тарелки «Проотель», пластик, прозрачный
Баранчик «Граффити», фарфор, белый
Крышка для блюда, полистирол
Крышка для тарелки «Аура», фарфор, белый
Набор для специй, 3 предмета, на подставке, «Кунстверк», фарфор, 55 мм, белый
Тарелка «Млечный путь» для плова
Менажница квадратная, 5 секций, дуб
Салатник «Маррон Реативо» фарфор 0,6 л, коричневый, бежевый