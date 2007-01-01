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Ведро для картофеля фри «Ведро», металл, 0.6 л - фото 1

Ведро для картофеля фри «Ведро», металл, 0.6 л

Артикул: CH-062-209
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота95 мм
  • Диаметр110 мм
  • Материалметалл
  • Цветрозовый
  • ФормаКруглая

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