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Кувшин, 0,64л - фото 1

Кувшин, 0,64л

Артикул: CH-065-368
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота195 мм
  • Вес0.329 кг
  • Объем0.64 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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