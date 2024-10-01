Характеристики товара
Описание
Кувшин «Касабланка» впечатляет стильным дизайном. В качестве материала производитель выбирает стекло. Товар полностью прозрачный, что придает посуде еще большее изящество. Форма фигурная, крышки нет. Серия имеет широкий носик для удобного разлива. Есть ручка. Объем кувшина немного более, чем один литр. По заявлению производителя посуда вмещает 1300 мл.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина160 мм
- Высота201 мм
- Диаметр80 мм
- Вес1.033 кг
- Объем1.3 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт