Характеристики товара
Описание
Габариты изделия (ШхДхВ) : 62х184х33 Штабелируется : Да Цвет каркаса : бежевый Материал каркаса : пластик Материал поверхности : пластик Допустимая нагрузка : 250 Страна производства : РОССИЯ
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1840 мм
- Ширина620 мм
- Высота330 мм
- Максимальная нагрузка250 кг
- Материалпластик
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Вес упаковки10.70 кг
- Объём упаковки5.40 м3
- Изделия стопируютсяНет