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Лежак Sky, пластик - фото 1

Лежак Sky, пластик

Артикул: CH-032-906
40 оценок
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Характеристики товара

Описание

Габариты изделия (ШхДхВ) : 62х184х33 Штабелируется : Да Цвет каркаса : бежевый Материал каркаса : пластик Материал поверхности : пластик Допустимая нагрузка : 250 Страна производства : РОССИЯ

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1840 мм
  • Ширина620 мм
  • Высота330 мм
  • Максимальная нагрузка250 кг
  • Материалпластик
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки10.70 кг
  • Объём упаковки5.40 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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