Характеристики товара
Описание
Линейка барная предназначена для «Хаски» объемом 0,5, 0,7, 1 л
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина280 мм
- Глубина20 мм
- Вес0.008 кг
- Материалпластик
Линейка барная предназначена для «Хаски» объемом 0,5, 0,7, 1 л
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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