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Нож поварской «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен - фото 1Нож поварской «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен - фото 2

Нож поварской «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен

Артикул: CH-058-033
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина322 мм
  • Ширина48 мм
  • Вес0.245 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсерый, черный

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