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Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющая, 4 л, 11 см, графитовый, черный - фото 1Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющая, 4 л, 11 см, графитовый, черный - фото 2Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющая, 4 л, 11 см, графитовый, черный - фото 3Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющая, 4 л, 11 см, графитовый, черный - фото 4Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющая, 4 л, 11 см, графитовый, черный - фото 5

Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющая, 4 л, 11 см, графитовый, черный

Артикул: CH-059-021
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота110 мм
  • Диаметр220 мм
  • Вес0,900 кг
  • Материалалюминий, нержавеющая сталь
  • Цветчерный

Отзывы

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