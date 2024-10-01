Характеристики товара
Описание
Линейка барная предназначена для «Малибу» объемом 0.7, 0.75, 1л и «Бенедиктин» объемом 0.7л
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес0.008 кг
- Материалпластик
Линейка барная предназначена для «Малибу» объемом 0.7, 0.75, 1л и «Бенедиктин» объемом 0.7л
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Трубочки без сгиба в индивидуальной упаковке, полипропилен, разноцветные
Кадка для риса бамбук, диаметр 300мм
Сотейник с крышкой, «Тавола Ле Пиколе Бронз Эйдж», алюминиевый, керамика, 10 см, металлический
Тарелка мелкая «Идиллия», диаметр 170мм
Нож для рыбы «Берна»
Блюдо для подачи, глубина 120мм
Линейка барная «Chianti - Malbec - Freschello - M&G Rose»
Мадлер со ступкой, сталь нержавеющая, 0.55л
Вилка столовая «Лаццо»
Ложка столовая «Калипсо»
Линейка барная «Апероль - Чинзано»
Линейка барная «Ардбег» 10 лет
Линейка барная «Гленфиддих» 12 лет
Линейка барная «Финляндия»
Линейка барная «Метакса 3* - Метакса 5*»
Линейка барная «Грэй Гус»
Линейка барная «Глен Клайд»
Линейка барная «Апероль»
Линейка барная «Арарат 3 звезды - Арарат 7 лет»
Линейка барная «Lamonica»
Трубочки без сгиба в индивидуальной упаковке, полипропилен, разноцветные
Кадка для риса бамбук, диаметр 300мм
Сотейник с крышкой, «Тавола Ле Пиколе Бронз Эйдж», алюминиевый, керамика, 10 см, металлический
Тарелка мелкая «Идиллия», диаметр 170мм