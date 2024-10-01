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Блюдо сервировочное «Дрифтвууд» - фото 1

Блюдо сервировочное «Дрифтвууд»

Артикул: CH-063-810
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина381 мм
  • Высота15 мм
  • Вес2.7 кг
  • Материалпластик
  • Цветсветло-коричневый

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