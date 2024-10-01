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Мензурка 250 мл, стекло, прозрачная - фото 1

Мензурка 250 мл, стекло, прозрачная

Артикул: CH-058-162
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Мензурка – удобная мерка для дозирования жидкостей и некоторых сыпучих продуктов. Емкость стеклянная, поэтому она проста в уходе. Высота стенок 12,5 см. Диаметр 75 мм. Объем 250 мл.

Мерная посуда имеет удобную разметку на стенках. С одной стороны стакана нанесены метки с указанием объема по госту. Так как материал прозрачный, через стенки тонкого стекла легко увидеть количество наливаемой жидкости.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота125 мм
  • Диаметр75 мм
  • Вес0,143 кг
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

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