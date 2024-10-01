Характеристики товара
Описание
Мензурка – удобная мерка для дозирования жидкостей и некоторых сыпучих продуктов. Емкость стеклянная, поэтому она проста в уходе. Высота стенок 12,5 см. Диаметр 75 мм. Объем 250 мл.
Мерная посуда имеет удобную разметку на стенках. С одной стороны стакана нанесены метки с указанием объема по госту. Так как материал прозрачный, через стенки тонкого стекла легко увидеть количество наливаемой жидкости.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота125 мм
- Диаметр75 мм
- Вес0,143 кг
- Материалстекло
- Цветпрозрачный