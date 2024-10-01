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Веселка кухонная бук, бежевый - фото 1

Веселка кухонная бук, бежевый

Артикул: CH-058-683
13 оценок
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Фотография товара Веселка кухонная, бук от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1000 мм
  • Ширина70 мм
  • Толщина18 мм
  • Вес0,37 кг
  • Материалбук
  • Цветбежевый

Отзывы

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