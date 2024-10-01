Товар в корзине. Перейти
Линейка барная «Старый Город 5* - Старый Город 8*» - фото 1

Линейка барная «Старый Город 5* - Старый Город 8*»

Артикул: CH-059-017
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Линейка барная «Самбука Изолабелла»
Фотография товара Линейка барная «Самбука Изолабелла» от компании ChiedoCover.
Следующий Линейка барная «Русский Стандарт»
Фотография товара Линейка барная «Русский Стандарт» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Линейка барная предназначена для «Старый Город 5*», «Старый Город 8*» объемом 0.5, 0.7л

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес0.008 кг
  • Материалпластик

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Клиа», произведённого компанией ChiedoCover
от780
Оптовая цена

Блюдо сервировочное «Клиа»

9
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Поднос «Проотель», прорезиненный, овал, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 260

Поднос «Проотель», прорезиненный, овал, черный

12
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Таз круглый, 7л, произведённого компанией ChiedoCover
от200

Таз круглый, 7л

8
В наличии 26 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Гленморанджи - Макаллан», произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Гленморанджи - Макаллан»

10
В наличии 7 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Крафт Эппл» фарфор 0,65 л, желто-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Крафт Эппл» фарфор 0,65 л, желто-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1805
2 290 ₽Оптовая цена

Салатник «Крафт Эппл» фарфор 0,65 л, желто-зеленый

12
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Пресс для картофеля сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 660

Пресс для картофеля сталь нержавеющая

13
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Блюдо, фарфор, голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от2 170
Оптовая цена

Блюдо, фарфор, голубое

12
В наличии 23 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для суши «Пати» , произведённого компанией ChiedoCover
от1 120
Оптовая цена

Блюдо для суши «Пати»

13
В наличии 26 шт.
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/3, сталь нержавеющая, 5.1л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 080

Гастроемкость 1/3, сталь нержавеющая, 5.1л

13
В наличии 67 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Лион» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от6706
710 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Лион» фарфор

13
В наличии 200 шт.

Другие товары из раздела линейки барные

Настоящее фото товара Линейка барная «Апероль - Чинзано», произведённого компанией ChiedoCover
от250

Линейка барная «Апероль - Чинзано»

12
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Кампари - Мартини» , произведённого компанией ChiedoCover
от250

Линейка барная «Кампари - Мартини»

9
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Метакса 3* - Метакса 5*», произведённого компанией ChiedoCover
от250

Линейка барная «Метакса 3* - Метакса 5*»

6
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Драмбуи», произведённого компанией ChiedoCover
от230

Линейка барная «Драмбуи»

10
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Clavis», произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Clavis»

10
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Carta Vieja Ron», произведённого компанией ChiedoCover
от250

Линейка барная «Carta Vieja Ron»

5
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Барсело - Барсело Аньехо», произведённого компанией ChiedoCover
от300

Линейка барная «Барсело - Барсело Аньехо»

8
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Ligare», произведённого компанией ChiedoCover
от250

Линейка барная «Ligare»

9
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Lamonica», произведённого компанией ChiedoCover
от380

Линейка барная «Lamonica»

5
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Чивас 18 лет», произведённого компанией ChiedoCover
от250

Линейка барная «Чивас 18 лет»

7
В наличии 2 шт.

Товар в корзине

Линейка барная «Старый Город 5* - Старый Город 8*»
Линейка барная «Старый Город 5* - Старый Город 8*»
от 210
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Клиа», произведённого компанией ChiedoCover
от780
Оптовая цена

Блюдо сервировочное «Клиа»

9
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Поднос «Проотель», прорезиненный, овал, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 260

Поднос «Проотель», прорезиненный, овал, черный

12
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Таз круглый, 7л, произведённого компанией ChiedoCover
от200

Таз круглый, 7л

8
В наличии 26 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Гленморанджи - Макаллан», произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Гленморанджи - Макаллан»

10
В наличии 7 шт.