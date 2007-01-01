Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Колин молочный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Колин молочный
11 оценок
15 990
Стул Колин молочный - фото 1Стул Колин молочный - фото 2Стул Колин молочный - фото 3Стул Колин молочный - фото 4

Стул Колин молочный

Артикул: CH-080-708
11 оценок
Характеристики товара

Описание

Стильный кухонный стул с оригинальной формой спинки. В качестве обивки используется мягкий велюр, износостойкий, гигроскопичный материал с приятной на ощупь бархатистой фактурой. Металлический каркас в черном цвете огибает спинку и выступает аккуратным акцентом модели. Широкое сиденье обеспечивает удобную посадку и уют.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья570 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Высота посадочного места 470 мм
  • Вес5.6 кг
  • Материал сиденьявельвет
  • Допустимая нагрузка150
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкавельвет

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки580 мм
  • Высота упаковки610 мм
  • Вес упаковки13.20 кг
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

