Характеристики товара
Описание
Стильный кухонный стул с оригинальной формой спинки. В качестве обивки используется мягкий велюр, износостойкий, гигроскопичный материал с приятной на ощупь бархатистой фактурой. Металлический каркас в черном цвете огибает спинку и выступает аккуратным акцентом модели. Широкое сиденье обеспечивает удобную посадку и уют.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина470 мм
- Высота790 мм
- Ширина сиденья570 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Высота посадочного места 470 мм
- Вес5.6 кг
- Материал сиденьявельвет
- Допустимая нагрузка150
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкавельвет
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки580 мм
- Высота упаковки610 мм
- Вес упаковки13.20 кг
- Объём упаковки0.29 м3
- Изделия стопируютсяНет