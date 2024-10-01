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Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий, синяя - фото 1

Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий, синяя

Артикул: CH-058-625
9 оценок
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Фотография товара Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий от компании ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина500/1700 мм
  • Ширина500 мм
  • Вес1,70 кг
  • Материалалюминий
  • Цветсиний, серебряный

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