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Настоящее фото товара Сковорода Нью Китчен антипригарным покрытием, индукция, произведённого компанией ChiedoCover
Сковорода Нью Китчен антипригарным покрытием, индукция
7 оценок
2 490
Товар в корзине. Перейти
Сковорода Нью Китчен антипригарным покрытием, индукция - фото 1Сковорода Нью Китчен антипригарным покрытием, индукция - фото 2Сковорода Нью Китчен антипригарным покрытием, индукция - фото 3

Сковорода Нью Китчен антипригарным покрытием, индукция

Артикул: CH-071-642
7 оценок
Основные характеристики
  • Высота50 мм
  • Диаметр220 мм
  • Материалнержавеющая сталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота50 мм
  • Диаметр220 мм
  • Материалнержавеющая сталь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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