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Лопата для пиццы «Проотель» алюминиевая, деревянная, металлический - фото 1

Лопата для пиццы «Проотель» алюминиевая, деревянная, металлический

Артикул: CH-058-584
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1100/1500 мм
  • Вес0,98 кг
  • Материалалюминий, дерево
  • Цветсеребряный

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