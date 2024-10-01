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Лопата для пепла анодированный алюминий,сталь нержавеющая, черный - фото 1

Лопата для пепла анодированный алюминий,сталь нержавеющая, черный

Артикул: CH-058-606
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина220/1750 мм
  • Ширина200 мм
  • Вес0,79 кг
  • Материалалюминий, нержавеющая сталь
  • Цветчерный

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