Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина670 мм
- Диаметр300 мм
- Вес0,48 кг
- Материалалюминий, дерево
- Цветкоричневый, серебряный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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