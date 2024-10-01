Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина360 мм
- Вес0.150 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветчерный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Гастроемкость 1/9, сталь нержавеющая 1л
Тарелка «Маррон Реативо», диаметр 240мм
Ложка столовая «Саппоро бэйсик», фиолетовый
Нож кухонный «Цундоку» для сашими сталь нержавеющая, дерево
Вилка столовая «Ансер Бэйсик», длина 215мм
Ложка столовая «Профиль», длина 205мм
Кастрюля без крышки, сталь нержавеющая 11,5л
Линейка барная «Бейлис»
Нож столовый «Палладиум»
Нож для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 430мм
Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 430мм
Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410мм
Нож для хлеба «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 420мм
Нож для тонкой нарезки «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож для мяса «2900» сталь нержавеющая, полипропилен синий
Нож для филе «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 320
Нож для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 385
Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен черный
Нож для мяса «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 290мм
Нож для тонкой нарезки «Касуми» сталь нержавеющая
Гастроемкость 1/9, сталь нержавеющая 1л
Тарелка «Маррон Реативо», диаметр 240мм
Ложка столовая «Саппоро бэйсик», фиолетовый
Нож кухонный «Цундоку» для сашими сталь нержавеющая, дерево