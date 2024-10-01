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Стакан смесительный «Камберленд», хрустальное стекло - фото 1Стакан смесительный «Камберленд», хрустальное стекло - фото 2

Стакан смесительный «Камберленд», хрустальное стекло

Артикул: CH-058-095
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота146 мм
  • Диаметр95 мм
  • Материалхрусталь
  • Цветпрозрачный

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