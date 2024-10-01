Товар в корзине. Перейти
Нарзанник «КликКат» двухступенчатый сталь хромированная, серебристый - фото 1

Нарзанник «КликКат» двухступенчатый сталь хромированная, серебристый

Артикул: CH-058-787
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Нарзанник «Пултап""с» двухступенчатый, сталь нержавеющий, пластик, серебристый, темно-синий
Фотография товара Нарзанник «Пултап""с» двухступенчатый, сталь нержавеющий, пластик, серебристый, темно-синий от компании ChiedoCover.
Следующий Нарзанник одноступенчатый сталь нержавеющая, серебристый
Фотография товара Нарзанник одноступенчатый сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина145 мм
  • Ширина35 мм
  • Высота15 мм
  • Вес0,077 кг
  • Материалхромированная сталь
  • Цветсеребряный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Противень прямоугольная, голубая сталь, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 660

Противень прямоугольная, голубая сталь, черный

11
В наличии
Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Это», произведённого компанией ChiedoCover
от960
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Это»

12
В наличии 25 шт.
Настоящее фото товара Нож-нуазетка «Шар», сталь, полипропилен, длина 185мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 300

Нож-нуазетка «Шар», сталь, полипропилен, длина 185мм

7
В наличии
Настоящее фото товара Нож для обвалки мяса «Манхэттен» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
от5 770

Нож для обвалки мяса «Манхэттен» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

8
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Хаски», произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Хаски»

12
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Старый Город 5* - Старый Город 8*» , произведённого компанией ChiedoCover
от210

Линейка барная «Старый Город 5* - Старый Город 8*»

11
В наличии 11 шт.
Распродажа
Фотография товара Нож столовый с ручкой моноблок «Лаццо» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый с ручкой моноблок «Лаццо», произведённого компанией ChiedoCover
от9109
990 ₽Оптовая цена

Нож столовый с ручкой моноблок «Лаццо»

12
В наличии 230 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Голубка», произведённого компанией ChiedoCover
от18010
200 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Голубка»

13
В наличии
Фотография товара Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющий, 1,5 л, 8 см, графитовый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющий, 1,5 л, 8 см, графитовый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 660

Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющий, 1,5 л, 8 см, графитовый, черный

13
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Блюдо «Кунстверк», прямоугольное, ширина 245мм, произведённого компанией ChiedoCover
от530
Оптовая цена

Блюдо «Кунстверк», прямоугольное, ширина 245мм

10
В наличии 972 шт.

Другие товары из раздела нарзанники

Настоящее фото товара Нарзанник «Пробар» двухступенчатый сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от320

Нарзанник «Пробар» двухступенчатый сталь нержавеющая, серебристый

5
В наличии 1000 шт.
Настоящее фото товара Нарзанник «Пултап""с» двухступенчатый сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Нарзанник «Пултап""с» двухступенчатый сталь нержавеющая, серебристый

13
В наличии 300 шт.
Фотография товара Нарзанник «КликКат» двухступенчатый сталь хромированная, серебристый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нарзанник «КликКат» двухступенчатый сталь хромированная, серебристый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Нарзанник «КликКат» двухступенчатый сталь хромированная, серебристый, золотой

15
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Нарзанник «Пултап""с» двухступенчатый сталь нержавеющая, пластик, серебристый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от410

Нарзанник «Пултап""с» двухступенчатый сталь нержавеющая, пластик, серебристый, белый

14
В наличии 943 шт.
Настоящее фото товара Нарзанник «Классик» двухступенчатый с чехлом в подарочной коробке, сталь нержавеющая, серебряный , произведённого компанией ChiedoCover
от3 510

Нарзанник «Классик» двухступенчатый с чехлом в подарочной коробке, сталь нержавеющая, серебряный

7
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Нарзанник одноступенчатый сталь нержавеющая, полипропилен, серебристый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Нарзанник одноступенчатый сталь нержавеющая, полипропилен, серебристый, черный

8
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Нарзанник «Классик» двухступенчатый с чехлом сталь хромированная, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 540

Нарзанник «Классик» двухступенчатый с чехлом сталь хромированная, серебристый

7
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Нарзанник одноступенчатый с роликовым ножом сталь нержавеющая, пластик, серебристый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от680

Нарзанник одноступенчатый с роликовым ножом сталь нержавеющая, пластик, серебристый, черный

14
В наличии 26 шт.
Фотография товара Нарзанник одноступенчатый сталь нержавеющая, полипропилен, белый, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нарзанник одноступенчатый сталь нержавеющая, полипропилен, белый, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от470

Нарзанник одноступенчатый сталь нержавеющая, полипропилен, белый, серебристый

15
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Нарзанник одноступенчатый сталь нержавеющая, пластик, черный, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от660

Нарзанник одноступенчатый сталь нержавеющая, пластик, черный, серебристый

10
В наличии 50 шт.

Товар в корзине

Нарзанник «КликКат» двухступенчатый сталь хромированная, серебристый
Нарзанник «КликКат» двухступенчатый сталь хромированная, серебристый
от 990
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Противень прямоугольная, голубая сталь, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 660

Противень прямоугольная, голубая сталь, черный

11
В наличии
Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Это», произведённого компанией ChiedoCover
от960
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Это»

12
В наличии 25 шт.
Настоящее фото товара Нож-нуазетка «Шар», сталь, полипропилен, длина 185мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 300

Нож-нуазетка «Шар», сталь, полипропилен, длина 185мм

7
В наличии
Настоящее фото товара Нож для обвалки мяса «Манхэттен» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
от5 770

Нож для обвалки мяса «Манхэттен» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

8
В наличии 6 шт.