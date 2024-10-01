Товар в корзине. Перейти
Емкость для льда «Проотель», сталь нержавеющая - фото 1Емкость для льда «Проотель», сталь нержавеющая - фото 2

Емкость для льда «Проотель», сталь нержавеющая

Артикул: CH-057-915
7 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подставка для ведра для шампанского металл, черный
Фотография товара Подставка для ведра для шампанского металл, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Емкость для льда «Сильвана» с щипцами, стекло прозрачный
Фотография товара Емкость для льда «Сильвана» с щипцами, стекло прозрачный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота130 мм
  • Диаметр140/90 мм
  • Вес0,206 кг
  • Объем1,5 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Доска разделочная, желтая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Доска разделочная, желтая

6
В наличии 40 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Барок», произведённого компанией ChiedoCover
от4 2308
4 590 ₽

Нож столовый «Барок»

10
В наличии 1 шт.
Фотография товара Мадлер сталь нержавеющая, абс-пластик, серебристый, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мадлер сталь нержавеющая, абс-пластик, серебристый, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 280

Мадлер сталь нержавеющая, абс-пластик, серебристый, красный

14
В наличии 12 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Ром», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от6706
710 ₽Оптовая цена

Вилка для рыбы «Ром», сталь нержавеющая

11
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Трубочки без сгиба, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от20

Трубочки без сгиба, полипропилен

9
В наличии 600 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи с соусниками - 2шт, произведённого компанией ChiedoCover
от1 3603
1 390 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи с соусниками - 2шт

13
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 30 см, стальной, произведённого компанией ChiedoCover
от390

Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 30 см, стальной

13
В наличии 24 шт.
Фотография товара Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющая, 3 л, 10 см, графитовый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющая, 3 л, 10 см, графитовый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090

Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющая, 3 л, 10 см, графитовый, черный

6
В наличии
Фотография товара Лопатка для пиццы треугольная с термостойкой ручкой, сталь нержавеющая, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лопатка для пиццы треугольная с термостойкой ручкой, сталь нержавеющая, пластик , произведённого компанией ChiedoCover
от3 530

Лопатка для пиццы треугольная с термостойкой ручкой, сталь нержавеющая, пластик

12
В наличии 4 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка для пасты «Солэр», 0.18, произведённого компанией ChiedoCover
от1 1504
1 190 ₽Оптовая цена

Тарелка для пасты «Солэр», 0.18

12
В наличии 210 шт.

Другие товары из раздела инвентарь для льда

Фотография товара Емкость для льда «Проотель» 1.5, сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для льда «Проотель» 1.5, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от640

Емкость для льда «Проотель» 1.5, сталь нержавеющая

8
В наличии 480 шт.

Товар в корзине

Емкость для льда «Проотель», сталь нержавеющая
Емкость для льда «Проотель», сталь нержавеющая
от 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Доска разделочная, желтая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Доска разделочная, желтая

6
В наличии 40 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Барок», произведённого компанией ChiedoCover
от4 2308
4 590 ₽

Нож столовый «Барок»

10
В наличии 1 шт.
Фотография товара Мадлер сталь нержавеющая, абс-пластик, серебристый, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мадлер сталь нержавеющая, абс-пластик, серебристый, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 280

Мадлер сталь нержавеющая, абс-пластик, серебристый, красный

14
В наличии 12 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Ром», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от6706
710 ₽Оптовая цена

Вилка для рыбы «Ром», сталь нержавеющая

11
В наличии 7 шт.