Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Стоимость упаковки 7 372.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина140 мм
- Материалнержавеющая сталь
- Цветчерный, металлический
В упаковке 12 шт.
Стоимость упаковки 7 372.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стакан «Леандрос», 480мл, хрустальное стекло, прозрачный
Пепельница «Симплисити», фарфор, белый
Нож столовый «Концепт»
Горшок для запекания, с крышкой, «Эклипс», фарфор, 450 мл, 122 мм, черный
Ложка чайная, «Элит», сталь нержавеющая, 30 мм, металлическая
Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,8 л, 14 см, черный
Кружка для пива «Тики», 0,45л
Доска для подачи «Вода» темный, светлый дуб
Ложка кофейная, «Деко», сталь нержавеющая, посеребренная, 13 см, металлическая
Тажин с крышкой, керамика, 0.5 л
Ложка чайная, «Оптима», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая
Ложка чайная, «Атлантис», сталь нержавеющая, 3 см, металлическая
Ложка чайная, «Багет», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая
Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 13,9 см, фиолетовый, матовый
Ложка чайная, «Осло», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
Ложка чайная, «Концепт №8», сталь нержавеющая, 17,5 см, золотой, металлический
Ложка чайная, «Концепт №6», сталь нержавеющая, 17 см, металлическая
Ложка чайная, «Пэлас Мартеллато Трэжер Блэк», сталь нержавеющая, черный
Ложка чайная, «Орсэй», сталь нержавеющая, 28 мм, металлическая
Ложка чайная, «Монтевидео», хромоникелевая сталь, 15 см
Стакан «Леандрос», 480мл, хрустальное стекло, прозрачный
Пепельница «Симплисити», фарфор, белый
Нож столовый «Концепт»
Горшок для запекания, с крышкой, «Эклипс», фарфор, 450 мл, 122 мм, черный