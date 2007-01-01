Характеристики товара
Описание
В упаковке 6 штук.
Соусник «Кунстверк» маленький и элегантный. Это небольшая емкостью объемом 150 мл, которая дополнит любой столовый сервиз. Стенки ровные с легкой гофрированной поверхностью, что добавляет посуде неповторимый шарм.
Высота 4 см. Диаметр 85 мм. Материал — качественный фарфор белого цвета, поэтому такие изделия можно считать универсальными, так как по форме и стилю серия идеально сочетается с классическими тарелками.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота40 мм
- Диаметр85 мм
- Вес0,123 кг
- Объем0,15 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт