Товар в корзине. Перейти
Соусник «Кунстверк» фарфор 150 мл, белый - фото 1

Соусник «Кунстверк» фарфор 150 мл, белый

Артикул: CH-062-763
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Сливочник «Пати» фарфор 50 мл, серый, синий
Фотография товара Сливочник «Пати» фарфор 50 мл, серый, синий от компании ChiedoCover.
Следующий Соусник «Кунстверк» фарфоровый 100 мл, белый
Фотография товара Соусник «Кунстверк» фарфоровый 100 мл, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В упаковке 6 штук.

Соусник «Кунстверк» маленький и элегантный. Это небольшая емкостью объемом 150 мл, которая дополнит любой столовый сервиз. Стенки ровные с легкой гофрированной поверхностью, что добавляет посуде неповторимый шарм.


Высота 4 см. Диаметр 85 мм. Материал — качественный фарфор белого цвета, поэтому такие изделия можно считать универсальными, так как по форме и стилю серия идеально сочетается с классическими тарелками.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота40 мм
  • Диаметр85 мм
  • Вес0,123 кг
  • Объем0,15 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела соусники

Товар в корзине

Соусник «Кунстверк» фарфор 150 мл, белый
Соусник «Кунстверк» фарфор 150 мл, белый
от 100
В корзине

С этим товаром покупают