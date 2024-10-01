Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Стоимость упаковки 15 372.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина146 мм
- Материалнержавеющая сталь
- Цветшампань
В упаковке 12 шт.
Стоимость упаковки 15 372.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Подставка для яйца «Принцип» фарфор, белый
Ложка столовая «Астория»
Доска для подачи дуб, светлое и темное дерево
Хайбол «Дива», 400мл, стекло, прозрачный
Блюдо «Флоат Вайт»
Хайбол «Сальто», 500мл, стекло, прозрачный
Кокотница, «Проотель», сталь нержавеющая, 160 мл, 180 мм
Олд фэшн «Конвеншн», 285мл, хрустальное стекло, прозрачный
Ящик для подачи из дуба, дерево
Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 13,9 см, розовое золото, матовый
Ложка чайная, «Ансер Бэйсик», сталь нержавеющая, 29 мм, металлическая
Ложка кофейная, «Ансер Бэйсик», сталь нержавеющая, 24 мм, металлическая
Ложка чайная, «Денвер», сталь нержавеющая, 25 мм, металлическая
Ложка чайная, «Павловская», сталь нержавеющая, 32 мм, металлическая
Ложка чайная, «Концепт №9», сталь нержавеющая, 13,5 см, золотой, металлический
Ложка чайная, «Кубизм 21», хромоникелевая сталь, 15,1 см
Ложка чайная, «Концепт №4», сталь нержавеющая, 17 см, металлическая
Ложка чайная, «Метрополитан», сталь нержавеющая, 14,2 см, серебристый
Ложка чайная, «Шарм», сталь нержавеющая, металлическая
Ложка чайная, «Пэлас», сталь нержавеющая, металлическая
Подставка для яйца «Принцип» фарфор, белый
Ложка столовая «Астория»
Доска для подачи дуб, светлое и темное дерево
Хайбол «Дива», 400мл, стекло, прозрачный