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Ложка чайная, «Сан Ремо», хромоникелевая сталь, 16,6 см, хромированный - фото 1Ложка чайная, «Сан Ремо», хромоникелевая сталь, 16,6 см, хромированный - фото 2Ложка чайная, «Сан Ремо», хромоникелевая сталь, 16,6 см, хромированный - фото 3Ложка чайная, «Сан Ремо», хромоникелевая сталь, 16,6 см, хромированный - фото 4

Ложка чайная, «Сан Ремо», хромоникелевая сталь, 16,6 см, хромированный

Артикул: CH-061-825
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Стоимость упаковки 8 976.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина166 мм
  • Вес0,58 кг
  • Материалхромированная сталь
  • Цветхромированный

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