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Ложка чайная, «Ром», сталь нержавеющая, 14,3 см, металлическая - фото 1

Ложка чайная, «Ром», сталь нержавеющая, 14,3 см, металлическая

Артикул: CH-061-911
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина143 мм
  • Вес0,24 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

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