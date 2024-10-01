Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина143 мм
- Вес0,24 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Доска для стейка с двумя соусниками бук, сталь нержавеющая, светлое дерево, металлический
Щипцы для сахара «Солонь» сталь нержавеющая
Салатник «Ресторан» стекло 300 мл, белый
Емкость для соусов с тремя носиками 690мл, пластик, белый
Блюдо для подачи с соусниками - 2шт
Вилка столовая «Сан Ремо»
Тарелка Тигенрог
Хайбол «Шоу», 368мл, хрустальное стекло, прозрачный
Блюдо для запекания «Пастораль»
Нож столовый
Ложка чайная, «Оптима», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая
Ложка чайная, «Профиль», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая
Ложка чайная, «Концепт №9», сталь нержавеющая, 13,5 см, золотой, металлический
Ложка чайная, «Рустик», сталь нержавеющая, пластик, 27 мм, металлический
Ложка чайная, «Казали», сталь нержавеющая, 27 мм
Ложка чайная, «Дива», сталь нержавеющая, 30 мм, металлическая
Ложка чайная, «Концепт», сталь нержавеющая, 30 мм, металлическая
Ложка чайная, «Концепт №8», сталь нержавеющая, 17,5 см, золотой, металлический
Ложка чайная, «Концепт №1», сталь нержавеющая, 17,5 см, черный, металлический
Ложка чайная, «Синтези», сталь нержавеющая, 13,6 см, металлическая
Доска для стейка с двумя соусниками бук, сталь нержавеющая, светлое дерево, металлический
Щипцы для сахара «Солонь» сталь нержавеющая
Салатник «Ресторан» стекло 300 мл, белый
Емкость для соусов с тремя носиками 690мл, пластик, белый