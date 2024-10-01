Товар в корзине. Перейти
Ложка чайная, «Осло», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая - фото 1

Ложка чайная, «Осло», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая

Артикул: CH-061-739
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Ложка чайная, «Дива», сталь нержавеющая, 30 мм, металлическая
Фотография товара Ложка чайная, «Дива», сталь нержавеющая, 30 мм, металлическая от компании ChiedoCover.
Следующий Ложка чайная, «Дистрикт Сильвер Блэк Мэтт», сталь нержавеющая, 30 мм, матовый, черный
Фотография товара Ложка чайная, «Дистрикт Сильвер Блэк Мэтт», сталь нержавеющая, 30 мм, матовый, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Стоимость упаковки 3 012.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина145 мм
  • Ширина4 мм
  • Вес0,27 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница с крышкой «Браун Дэппл» фарфор , произведённого компанией ChiedoCover
от2 2606
2 390 ₽Оптовая цена

Сахарница с крышкой «Браун Дэппл» фарфор

15
В наличии 6 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка напольная для ведра, нержавеющая сталь, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от11 1609
12 190 ₽

Подставка напольная для ведра, нержавеющая сталь, металлическая

8
В наличии 51 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Молочник «Афродита», фарфор 300 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 2206
1 290 ₽Оптовая цена

Молочник «Афродита», фарфор 300 мл, белый

7
В наличии 24 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Млечный путь красный», произведённого компанией ChiedoCover
от1 4305
1 490 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Млечный путь красный»

15
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Кувшин «Бистро», 0,25мл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кувшин «Бистро», 0,25мл, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Кувшин «Бистро», 0,25мл

13
В наличии 588 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 6702
1 690 ₽Оптовая цена

Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, черная

6
В наличии 100 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Айс Виль» прозрачная, произведённого компанией ChiedoCover
от11048
210 ₽Оптовая цена

Креманка «Айс Виль» прозрачная

8
В наличии 129 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Пастораль» фарфор 0,7 л, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Пастораль» фарфор 0,7 л, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от61015
710 ₽Оптовая цена

Салатник «Пастораль» фарфор 0,7 л, серый

15
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Набор для специй «Милк», 2 предмета, фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от28010
310 ₽Оптовая цена

Набор для специй «Милк», 2 предмета, фарфор

11
В наличии 78 шт.
Распродажа
Фотография товара Подставка напольная для ведра сталь нержавеющая, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка напольная для ведра сталь нержавеющая, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от13 4909
14 790 ₽

Подставка напольная для ведра сталь нержавеющая, металлическая

11
В наличии

Другие товары из раздела ложки чайные

Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Ансер Бэйсик», сталь нержавеющая, 29 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от12046
220 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Ансер Бэйсик», сталь нержавеющая, 29 мм, металлическая

15
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Денвер», сталь нержавеющая, 25 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Денвер», сталь нержавеющая, 25 мм, металлическая

7
В наличии 2508 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, «Дистрикт Блэк Голд Мэтт», сталь нержавеющая, 30 мм, золотой, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, «Дистрикт Блэк Голд Мэтт», сталь нержавеющая, 30 мм, золотой, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от31025
410 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Дистрикт Блэк Голд Мэтт», сталь нержавеющая, 30 мм, золотой, черный

8
В наличии 204 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Лаццо», сталь нержавеющая, 10 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Лаццо», сталь нержавеющая, 10 мм, металлическая

8
В наличии 203 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка для икры, «М18», сталь нержавеющая, 30 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от10010
110 ₽Оптовая цена

Ложка для икры, «М18», сталь нержавеющая, 30 мм, металлическая

5
В наличии 14 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «X-15», сталь нержавеющая, 10 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0108
1 090 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «X-15», сталь нержавеющая, 10 мм, металлическая

12
В наличии 180 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Алайниа», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от23026
310 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Алайниа», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая

14
В наличии 600 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, «Пэлас Мартелатто», сталь нержавеющая, 14,7 см, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, «Пэлас Мартелатто», сталь нержавеющая, 14,7 см, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от24023
310 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Пэлас Мартелатто», сталь нержавеющая, 14,7 см, серебристый

10
В наличии 4 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Барок», мельхиор, посеребренная, 13,8 см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 5106
1 590 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Барок», мельхиор, посеребренная, 13,8 см

15
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Каллиполис», сталь, 14,5 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от61015
710 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Каллиполис», сталь, 14,5 см, металлическая

10
В наличии 24 шт.

Товар в корзине

Ложка чайная, «Осло», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
Ложка чайная, «Осло», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
от 290
390 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница с крышкой «Браун Дэппл» фарфор , произведённого компанией ChiedoCover
от2 2606
2 390 ₽Оптовая цена

Сахарница с крышкой «Браун Дэппл» фарфор

15
В наличии 6 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка напольная для ведра, нержавеющая сталь, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от11 1609
12 190 ₽

Подставка напольная для ведра, нержавеющая сталь, металлическая

8
В наличии 51 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Молочник «Афродита», фарфор 300 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 2206
1 290 ₽Оптовая цена

Молочник «Афродита», фарфор 300 мл, белый

7
В наличии 24 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Млечный путь красный», произведённого компанией ChiedoCover
от1 4305
1 490 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Млечный путь красный»

15
В наличии 1 шт.