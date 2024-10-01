Товар в корзине. Перейти
Ложка чайная, «Трапе», сталь нержавеющая, 27 мм, металлическая, черный - фото 1

Ложка чайная, «Трапе», сталь нержавеющая, 27 мм, металлическая, черный

Артикул: CH-061-821
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Ложка чайная, «Пэлас Мартеллато Трэжер Хани», сталь нержавеющая, золотой
Фотография товара Ложка чайная, «Пэлас Мартеллато Трэжер Хани», сталь нержавеющая, золотой от компании ChiedoCover.
Следующий Ложка чайная, «Кубизм 21», хромоникелевая сталь, 15,1 см
Фотография товара Ложка чайная, «Кубизм 21», хромоникелевая сталь, 15,1 см от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Стоимость упаковки 2 868.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина140 мм
  • Ширина27 мм
  • Вес0,25 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Салатник «Шефс» стекло 0,626 л, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Шефс» стекло 0,626 л, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Салатник «Шефс» стекло 0,626 л, прозрачный

15
В наличии 756 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Лаццо» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от6903
710 ₽Оптовая цена

Вилка для рыбы «Лаццо» сталь нержавеющая

6
В наличии 96 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Тирамису» керамика 300 мл, коричневый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Тирамису» керамика 300 мл, коричневый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽Оптовая цена

Салатник «Тирамису» керамика 300 мл, коричневый, белый

7
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Версаль», произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Версаль»

15
В наличии 96 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Маррон Реативо», произведённого компанией ChiedoCover
от54012
610 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Маррон Реативо»

8
В наличии 91 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Набор для специй, на подставке, «Кунстверк», фарфор, 55 мм, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от52015
610 ₽

Набор для специй, на подставке, «Кунстверк», фарфор, 55 мм, белый

8
В наличии 288 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, оранжевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, оранжевая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 1107
1 190 ₽Оптовая цена

Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, оранжевая

7
В наличии 120 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Лаццо», длина 240мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3 7606
3 990 ₽

Нож столовый «Лаццо», длина 240мм

14
В наличии 150 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кокотница, «Проотель», сталь нержавеющая, 90 мл, 130 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от21033
310 ₽

Кокотница, «Проотель», сталь нержавеющая, 90 мл, 130 мм

8
В наличии 700 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для бифштекса «Джамбо», произведённого компанией ChiedoCover
от1 0504
1 090 ₽

Нож для бифштекса «Джамбо»

8
В наличии 34 шт.

Другие товары из раздела ложки чайные

Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, «Дистрикт Пинк Голд Мэтт», сталь нержавеющая, 30 мм, золотой, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, «Дистрикт Пинк Голд Мэтт», сталь нержавеющая, 30 мм, золотой, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от28010
310 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Дистрикт Пинк Голд Мэтт», сталь нержавеющая, 30 мм, золотой, розовый

5
В наличии 168 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Дистрикт Сильвер Блэк Глосс», сталь нержавеющая, 30 мм, серебристый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от28010
310 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Дистрикт Сильвер Блэк Глосс», сталь нержавеющая, 30 мм, серебристый, черный

10
В наличии 204 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Алайниа», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от23026
310 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Алайниа», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая

14
В наличии 600 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Лувр», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от35015
410 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Лувр», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая

12
В наличии 348 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка кофейная, «Сан Ремо», хромоникелевая сталь, 12,8 см, хромированный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Сан Ремо», хромоникелевая сталь, 12,8 см, хромированный, произведённого компанией ChiedoCover
от6903
710 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Сан Ремо», хромоникелевая сталь, 12,8 см, хромированный

5
В наличии 72 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, «Концепт №3», сталь нержавеющая, 14 см, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, «Концепт №3», сталь нержавеющая, 14 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от53014
610 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Концепт №3», сталь нержавеющая, 14 см, металлическая

10
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, «Концепт №6», сталь нержавеющая, 17 см, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, «Концепт №6», сталь нержавеющая, 17 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от4708
510 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Концепт №6», сталь нержавеющая, 17 см, металлическая

7
В наличии 200 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, «Концепт №4», сталь нержавеющая, 17 см, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, «Концепт №4», сталь нержавеющая, 17 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от6002
610 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Концепт №4», сталь нержавеющая, 17 см, металлическая

9
В наличии 700 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Равенна», сталь нержавеющая, 14,7 см, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Равенна», сталь нержавеющая, 14,7 см, серебристый

8
В наличии 5 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Багет», сталь нержавеющая, 13,8 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Багет», сталь нержавеющая, 13,8 см, металлическая

10
В наличии 24 шт.

Товар в корзине

Ложка чайная, «Трапе», сталь нержавеющая, 27 мм, металлическая, черный
Ложка чайная, «Трапе», сталь нержавеющая, 27 мм, металлическая, черный
от 270
310 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Салатник «Шефс» стекло 0,626 л, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Шефс» стекло 0,626 л, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Салатник «Шефс» стекло 0,626 л, прозрачный

15
В наличии 756 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Лаццо» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от6903
710 ₽Оптовая цена

Вилка для рыбы «Лаццо» сталь нержавеющая

6
В наличии 96 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Тирамису» керамика 300 мл, коричневый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Тирамису» керамика 300 мл, коричневый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽Оптовая цена

Салатник «Тирамису» керамика 300 мл, коричневый, белый

7
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Версаль», произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Версаль»

15
В наличии 96 шт.