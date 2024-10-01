Товар в корзине. Перейти
Ложка чайная, «Ансер», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая - фото 1

Ложка чайная, «Ансер», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая

Артикул: CH-061-209
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Ложка кофейная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 20 мм, черный, матовый
Фотография товара Ложка кофейная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 20 мм, черный, матовый от компании ChiedoCover.
Следующий Ложка чайная, «Атлантис», сталь нержавеющая, 3 см, металлическая
Фотография товара Ложка чайная, «Атлантис», сталь нержавеющая, 3 см, металлическая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Стоимость упаковки 2 496

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина145 мм
  • Ширина4 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная бежевая

8
В наличии 900 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Млечный путь голубой», произведённого компанией ChiedoCover
от37010
410 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Млечный путь голубой»

15
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Танго», 300мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от7059
170 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Танго», 300мл, стекло, прозрачный

14
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Лоток для подачи дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от2 7107
2 890 ₽

Лоток для подачи дуб

10
В наличии 7 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Горшок для запекания «Лакомка» керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от32022
410 ₽Оптовая цена

Горшок для запекания «Лакомка» керамика

11
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Новая Аквитания», диаметр 155мм, произведённого компанией ChiedoCover
от18015
210 ₽Оптовая цена

Тарелка «Новая Аквитания», диаметр 155мм

6
В наличии 1919 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница с крышкой «Революшн Сэндстоун» , произведённого компанией ChiedoCover
от2 5506
2 690 ₽Оптовая цена

Сахарница с крышкой «Революшн Сэндстоун»

12
В наличии 90 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Кунстверк» фарфор 300 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от18015
210 ₽Оптовая цена

Салатник «Кунстверк» фарфор 300 мл, белый

7
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная черная, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная черная, бежевая

8
В наличии 1040 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи дуб, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 3108
2 490 ₽Оптовая цена

Доска для подачи дуб, коричневая

10
В наличии 6 шт.

Другие товары из раздела ложки чайные

Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Ансер Бэйсик», сталь нержавеющая, 29 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от12046
220 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Ансер Бэйсик», сталь нержавеющая, 29 мм, металлическая

15
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 13,9 см, золотой, матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от21033
310 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 13,9 см, золотой, матовый

7
В наличии 480 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Киото», сталь нержавеющая, 28 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Киото», сталь нержавеющая, 28 мм, металлическая

13
В наличии 27 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 13,9 см, фиолетовый, матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 13,9 см, фиолетовый, матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от23026
310 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 13,9 см, фиолетовый, матовый

7
В наличии 252 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Дистрикт Сильвер Блэк Мэтт», сталь нержавеющая, 30 мм, матовый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от31025
410 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Дистрикт Сильвер Блэк Мэтт», сталь нержавеющая, 30 мм, матовый, черный

13
В наличии 300 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, «Концепт №2», сталь нержавеющая, 17 см, черный, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, «Концепт №2», сталь нержавеющая, 17 см, черный, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от45012
510 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Концепт №2», сталь нержавеющая, 17 см, черный, металлический

9
В наличии 108 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, «Концепт №3», сталь нержавеющая, 14 см, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, «Концепт №3», сталь нержавеющая, 14 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от53014
610 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Концепт №3», сталь нержавеющая, 14 см, металлическая

10
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, «Деко», сталь нержавеющая, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, «Деко», сталь нержавеющая, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Деко», сталь нержавеющая, металлическая

11
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Твист блэк», сталь нержавеющая, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена

Ложка чайная, «Твист блэк», сталь нержавеющая, черный

6
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Винтаж ПВД Коппер», сталь нержавеющая, медный, произведённого компанией ChiedoCover
от7508
810 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Винтаж ПВД Коппер», сталь нержавеющая, медный

11
В наличии 2 шт.

Товар в корзине

Ложка чайная, «Ансер», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
Ложка чайная, «Ансер», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
от 220
310 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная бежевая

8
В наличии 900 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Млечный путь голубой», произведённого компанией ChiedoCover
от37010
410 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Млечный путь голубой»

15
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Танго», 300мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от7059
170 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Танго», 300мл, стекло, прозрачный

14
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Лоток для подачи дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от2 7107
2 890 ₽

Лоток для подачи дуб

10
В наличии 7 шт.