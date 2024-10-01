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Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 13,9 см, розовое золото, матовый - фото 1Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 13,9 см, розовое золото, матовый - фото 2Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 13,9 см, розовое золото, матовый - фото 3Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 13,9 см, розовое золото, матовый - фото 4Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 13,9 см, розовое золото, матовый - фото 5Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 13,9 см, розовое золото, матовый - фото 6Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 13,9 см, розовое золото, матовый - фото 7

Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 13,9 см, розовое золото, матовый

Артикул: CH-061-283
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Стоимость упаковки 2 400

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина139 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветрозовое золото

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