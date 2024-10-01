Характеристики товара
Описание
В упаковке 6 штук.
Это милый небольшой кухонный аксессуар, который любую сервировку превратит в профессиональную подачу. Сделан из фарфора, который устойчив к появлению трещин и сколов. Тонкие стенки молочника покрыты глянцевой глазурью, которая не теряет блеск даже при интенсивном использовании. Молочник имеет стильный дизайн – носик для дозировки и ручка–ушко для удобного захвата. Фарфор не впитывает посторонние запахи и пищевые красители, емкость легко моется мыльным раствором или в посудомоечной машине. Объем 50 мл, длина 7 см. Производитель Польша.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина70 мм
- Ширина40 мм
- Высота50 мм
- Вес0,054 кг
- Объем0,05 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт