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Молочник «Любяна», фарфор 50 мл, белый - фото 1

Молочник «Любяна», фарфор 50 мл, белый

Артикул: CH-063-306
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 6 штук.

Это милый небольшой кухонный аксессуар, который любую сервировку превратит в профессиональную подачу. Сделан из фарфора, который устойчив к появлению трещин и сколов. Тонкие стенки молочника покрыты глянцевой глазурью, которая не теряет блеск даже при интенсивном использовании. Молочник имеет стильный дизайн – носик для дозировки и ручка–ушко для удобного захвата. Фарфор не впитывает посторонние запахи и пищевые красители, емкость легко моется мыльным раствором или в посудомоечной машине. Объем 50 мл, длина 7 см. Производитель Польша.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина70 мм
  • Ширина40 мм
  • Высота50 мм
  • Вес0,054 кг
  • Объем0,05 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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