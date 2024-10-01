Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Стоимость упаковки 5 880.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес0,34 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
В упаковке 12 шт.
Стоимость упаковки 5 880.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Салатник «Пати» фарфор 0,6 л, серый, синий
Олд фэшн «Лаундж», 390мл, стекло, прозрачный
Поднос для подачи бук, дерево
Набор для специй, масло, уксус, соль, перец, стекло, сталь нержавеющая, 10 см, серебристый
Горшок для запекания, с ручками, «Форно», керамика, 250 мл, 63 мм, белый
Кружка для пива рифленная, металлический
Банка для подачи, круглая, с крышкой, стекло, 250 мл, 120 мм, прозрачный
Корзина плетеная для хлеба полипропилен, бежевая
Бумага «Комикс» для сэндвичей
Ложка чайная, «Орсэй», сталь нержавеющая, 28 мм, металлическая
Ложка чайная, «Оптима», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая
Ложка чайная, «Денвер», сталь нержавеющая, 25 мм, металлическая
Ложка чайная, «Элит», сталь нержавеющая, 30 мм, металлическая
Ложка чайная, «Атлантис Бейсик», сталь нержавеющая, 20 мм, металлическая
Ложка кофейная, «Дориа», сталь нержавеющая, 1 см, металлический, черный
Ложка для икры, «М18», сталь нержавеющая, 30 мм, металлическая
Ложка чайная, с деревянной ручкой, 3 штуки, сталь, дерево, 2 мм, металлическая
Ложка чайная, «Трапе», сталь нержавеющая, 27 мм, металлическая, черный
Ложка чайная, «Сан Ремо», хромоникелевая сталь, 16,6 см, хромированный
Ложка чайная, «Деко», сталь нержавеющая, металлическая
Салатник «Пати» фарфор 0,6 л, серый, синий
Олд фэшн «Лаундж», 390мл, стекло, прозрачный
Поднос для подачи бук, дерево
Набор для специй, масло, уксус, соль, перец, стекло, сталь нержавеющая, 10 см, серебристый