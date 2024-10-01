Характеристики товара
Описание
В упаковке 48 штук.
Салатник «Трианон» из матового стекла станет центром внимания на столе. Это небольшая миска с высотой бортиков 55 мм, диаметром 16 см и вместимостью 500 мл.
Материал — ударопрочное стекло. Товар выполнен в стильном белом цвете, имеет привлекательный глянцевый блеск. За счет отличного качества изделия она прослужит долго, простая в уходе, допускается также мытье в посудомоечной машине.
Форма у миски простая — она напоминает стандартную пиалу с расширяющимися краями. Но есть у этой коллекции изюминка — неровные края, имеющие элегантный волнообразный изгиб.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота55 мм
- Диаметр160 мм
- Вес0,24 кг
- Объем0,5 л
- Материалстекло
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке48 шт