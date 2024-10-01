Товар в корзине. Перейти
Салатник «Трианон» стекло 0,5 л, белый - фото 1Салатник «Трианон» стекло 0,5 л, белый - фото 2

Салатник «Трианон» стекло 0,5 л, белый

Артикул: CH-061-545
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Салатник «Трианон» стекло 1,8 л, белый
Фотография товара Салатник «Трианон» стекло 1,8 л, белый от компании ChiedoCover.
Следующий Кокотница, «Скандинавия», керамика, 250 мл, 7 см, голубая
Фотография товара Кокотница, «Скандинавия», керамика, 250 мл, 7 см, голубая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В упаковке 48 штук.

Салатник «Трианон» из матового стекла станет центром внимания на столе. Это небольшая миска с высотой бортиков 55 мм, диаметром 16 см и вместимостью 500 мл.


Материал — ударопрочное стекло. Товар выполнен в стильном белом цвете, имеет привлекательный глянцевый блеск. За счет отличного качества изделия она прослужит долго, простая в уходе, допускается также мытье в посудомоечной машине.


Форма у миски простая — она напоминает стандартную пиалу с расширяющимися краями. Но есть у этой коллекции изюминка — неровные края, имеющие элегантный волнообразный изгиб.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота55 мм
  • Диаметр160 мм
  • Вес0,24 кг
  • Объем0,5 л
  • Материалстекло
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке48 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Агат» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от42018
510 ₽Оптовая цена

Салфетница «Агат» фарфор

12
В наличии 72 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Крышка для тарелки из поликарбоната, прозрачная , произведённого компанией ChiedoCover
от3808
410 ₽Оптовая цена

Крышка для тарелки из поликарбоната, прозрачная

7
В наличии 102 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная 300мл, фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от28010
310 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная 300мл, фарфор

7
В наличии 677 шт.
Распродажа
Фотография товара Емкость для закусок, косой срез, сталь нержавеющая, медь, 450 мл, 95 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для закусок, косой срез, сталь нержавеющая, медь, 450 мл, 95 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 2603
1 290 ₽Оптовая цена

Емкость для закусок, косой срез, сталь нержавеющая, медь, 450 мл, 95 мм

14
В наличии 3 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Емкость для соусов 690мл, белый, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от17020
210 ₽Оптовая цена

Емкость для соусов 690мл, белый, пластик

7
В наличии 700 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска сыр для подачи дуб, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от9208
990 ₽Оптовая цена

Доска сыр для подачи дуб, коричневая

7
В наличии 20 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от44014
510 ₽Оптовая цена

Корзина плетеная для хлеба, золотой

9
В наличии 72 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ящик для подачи прямоугольный с бортом, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от4 7208
5 090 ₽Оптовая цена

Ящик для подачи прямоугольный с бортом, дуб

6
В наличии 13 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Дива», сталь нержавеющая, 30 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от10010
110 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Дива», сталь нержавеющая, 30 мм, металлическая

7
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4 л, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от3 4208
3 690 ₽

Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4 л, металлический

11
В наличии 50 шт.

Другие товары из раздела салатники

Распродажа
Фотография товара Салатник «Ресторан» стекло 300 мл, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Ресторан» стекло 300 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Салатник «Ресторан» стекло 300 мл, белый

13
В наличии 2016 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Трианон» стекло 0,9 л, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от37010
410 ₽Оптовая цена

Салатник «Трианон» стекло 0,9 л, белый

11
В наличии 600 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Пати» фарфор 0,6 л, серый, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Пати» фарфор 0,6 л, серый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от51017
610 ₽Оптовая цена

Салатник «Пати» фарфор 0,6 л, серый, синий

5
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Маренго» керамика 300 мл, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Маренго» керамика 300 мл, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от26017
310 ₽Оптовая цена

Салатник «Маренго» керамика 300 мл, черный, серый

12
В наличии 200 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Маррон Реативо» фарфор 0,6 л, коричневый, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Маррон Реативо» фарфор 0,6 л, коричневый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от51017
610 ₽Оптовая цена

Салатник «Маррон Реативо» фарфор 0,6 л, коричневый, бежевый

11
В наличии
Распродажа
Фотография товара Салатник «Эрбосо Реативо» фарфор 300 мл, бирюзовый, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Эрбосо Реативо» фарфор 300 мл, бирюзовый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от34018
410 ₽Оптовая цена

Салатник «Эрбосо Реативо» фарфор 300 мл, бирюзовый, бежевый

12
В наличии 49 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Шоколад» фарфор 300 мл, темно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Шоколад» фарфор 300 мл, темно-коричневый , произведённого компанией ChiedoCover
от25020
310 ₽Оптовая цена

Салатник «Шоколад» фарфор 300 мл, темно-коричневый

6
В наличии 46 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Маррон Реативо» квадратный фарфор 250 мл, коричневый, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Маррон Реативо» квадратный фарфор 250 мл, коричневый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4806
510 ₽Оптовая цена

Салатник «Маррон Реативо» квадратный фарфор 250 мл, коричневый, бежевый

13
В наличии 30 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Удобное хранение» стекло 300 мл, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от6046
110 ₽Оптовая цена

Салатник «Удобное хранение» стекло 300 мл, прозрачный

9
В наличии 3212 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0504
1 090 ₽Оптовая цена

Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, оранжевый

6
В наличии 384 шт.

Товар в корзине

Салатник «Трианон» стекло 0,5 л, белый
Салатник «Трианон» стекло 0,5 л, белый
от 250
310 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Агат» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от42018
510 ₽Оптовая цена

Салфетница «Агат» фарфор

12
В наличии 72 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Крышка для тарелки из поликарбоната, прозрачная , произведённого компанией ChiedoCover
от3808
410 ₽Оптовая цена

Крышка для тарелки из поликарбоната, прозрачная

7
В наличии 102 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная 300мл, фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от28010
310 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная 300мл, фарфор

7
В наличии 677 шт.
Распродажа
Фотография товара Емкость для закусок, косой срез, сталь нержавеющая, медь, 450 мл, 95 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для закусок, косой срез, сталь нержавеющая, медь, 450 мл, 95 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 2603
1 290 ₽Оптовая цена

Емкость для закусок, косой срез, сталь нержавеющая, медь, 450 мл, 95 мм

14
В наличии 3 шт.