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Ложка кофейная, «Кингс Стэйнлесс Стил», сталь нержавеющая, 27 мм, серебристый - фото 1

Ложка кофейная, «Кингс Стэйнлесс Стил», сталь нержавеющая, 27 мм, серебристый

Артикул: CH-061-923
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина125 мм
  • Ширина27 мм
  • Вес0,20 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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