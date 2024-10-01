Товар в корзине. Перейти
Ложка кофейная, «Перле», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая - фото 1

Ложка кофейная, «Перле», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая

Артикул: CH-061-543
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Ложка кофейная, «Рустик», сталь нержавеющая, пластик, 2 см, металлическая
Фотография товара Ложка кофейная, «Рустик», сталь нержавеющая, пластик, 2 см, металлическая от компании ChiedoCover.
Следующий Ложка кофейная, «Калипсо», сталь нержавеющая, 22 мм, металлическая
Фотография товара Ложка кофейная, «Калипсо», сталь нержавеющая, 22 мм, металлическая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Стоимость упаковки 1 236.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина120 мм
  • Ширина4 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница «Симплисити» фарфор, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от44014
510 ₽Оптовая цена

Сахарница «Симплисити» фарфор, белая

5
В наличии 216 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка напольная для ведра сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от19 3909
21 290 ₽

Подставка напольная для ведра сталь нержавеющая, металлический

13
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Кувшин, стекло 1,2л, произведённого компанией ChiedoCover
от8407
900 ₽Оптовая цена

Кувшин, стекло 1,2л

5
В наличии 120 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Крафт Эппл» фарфор 0,65 л, желто-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Крафт Эппл» фарфор 0,65 л, желто-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1805
2 290 ₽Оптовая цена

Салатник «Крафт Эппл» фарфор 0,65 л, желто-зеленый

12
В наличии 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн стакан, 330мл, хрусталь, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн стакан, 330мл, хрусталь, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8902
900 ₽Оптовая цена

Олд фэшн стакан, 330мл, хрусталь, прозрачный

6
В наличии 48 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Пунто Бьянка» фарфор 0,6 л, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Пунто Бьянка» фарфор 0,6 л, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от55010
610 ₽Оптовая цена

Салатник «Пунто Бьянка» фарфор 0,6 л, белый, черный

12
В наличии 96 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Дистрикт Сильвер Блэк Мэтт», произведённого компанией ChiedoCover
от37010
410 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Дистрикт Сильвер Блэк Мэтт»

14
В наличии 240 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи из дуба, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 2004
2 290 ₽Оптовая цена

Доска для подачи из дуба, черный

12
В наличии 26 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сковорода порционная «Лондри» фарфор, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от69013
790 ₽Оптовая цена

Сковорода порционная «Лондри» фарфор, белая

14
В наличии
Распродажа
Фотография товара Подставка для блюда «Базальт» акация от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для блюда «Базальт» акация, произведённого компанией ChiedoCover
от2 6904
2 790 ₽Оптовая цена

Подставка для блюда «Базальт» акация

11
В наличии 32 шт.

Другие товары из раздела ложки кофейные

Распродажа
Фотография товара Ложка кофейная, «Аляска бэйсик», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Аляска бэйсик», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от11048
210 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Аляска бэйсик», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая

10
В наличии 1800 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка кофейная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 20 мм, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 20 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от13039
210 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 20 мм, металлическая

11
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Ансер», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от23026
310 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Ансер», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая

11
В наличии 1212 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Ансер Голд», сталь нержавеющая, 4 мм, металлический, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от46010
510 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Ансер Голд», сталь нержавеющая, 4 мм, металлический, золотой

15
В наличии 144 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Риволи», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Риволи», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая

10
В наличии 600 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Линеа Кью», сталь нержавеющая, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от5609
610 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Линеа Кью», сталь нержавеющая, металлическая

14
В наличии 27 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Спига Голд», сталь нержавеющая, 13 см, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от71013
810 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Спига Голд», сталь нержавеющая, 13 см, золотой

5
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Снейк», сталь нержавеющая, 1 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Снейк», сталь нержавеющая, 1 см, металлическая

10
В наличии 22 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «X-15», сталь нержавеющая, 1 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от8605
900 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «X-15», сталь нержавеющая, 1 см, металлическая

5
В наличии 96 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от18015
210 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, сталь нержавеющая

12
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Ложка кофейная, «Перле», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
Ложка кофейная, «Перле», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
от 110
210 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница «Симплисити» фарфор, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от44014
510 ₽Оптовая цена

Сахарница «Симплисити» фарфор, белая

5
В наличии 216 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка напольная для ведра сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от19 3909
21 290 ₽

Подставка напольная для ведра сталь нержавеющая, металлический

13
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Кувшин, стекло 1,2л, произведённого компанией ChiedoCover
от8407
900 ₽Оптовая цена

Кувшин, стекло 1,2л

5
В наличии 120 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Крафт Эппл» фарфор 0,65 л, желто-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Крафт Эппл» фарфор 0,65 л, желто-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1805
2 290 ₽Оптовая цена

Салатник «Крафт Эппл» фарфор 0,65 л, желто-зеленый

12
В наличии 50 шт.