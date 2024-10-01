Товар в корзине. Перейти
Ложка кофейная, «Шарм», сталь нержавеющая, 22 мм, металлическая - фото 1

Ложка кофейная, «Шарм», сталь нержавеющая, 22 мм, металлическая

Артикул: CH-061-921
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Ложка чайная, «Ханна антик», сталь нержавеющая, 13,7 см, металлическая
Фотография товара Ложка чайная, «Ханна антик», сталь нержавеющая, 13,7 см, металлическая от компании ChiedoCover.
Следующий Ложка кофейная, «X-15», сталь нержавеющая, 1 см, металлическая
Фотография товара Ложка кофейная, «X-15», сталь нержавеющая, 1 см, металлическая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина115 мм
  • Ширина22 мм
  • Вес0,15 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Алабама Сэнд» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Алабама Сэнд», произведённого компанией ChiedoCover
от79012
890 ₽

Нож столовый «Алабама Сэнд»

7
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Емкость для закусок, «Дионис», фарфор, 50 мл, 7 см, айвори, произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽Оптовая цена

Емкость для закусок, «Дионис», фарфор, 50 мл, 7 см, айвори

7
В наличии 62 шт.
Настоящее фото товара Мельница для соли, перца, керамический механизм, акрил, произведённого компанией ChiedoCover
от1 400
Оптовая цена

Мельница для соли, перца, керамический механизм, акрил

6
В наличии 108 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Кунстверк» фарфор 0,5 л, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от22030
310 ₽Оптовая цена

Салатник «Кунстверк» фарфор 0,5 л, белый

7
В наличии 5884 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Эсте», 300мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Эсте», 300мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от39021
490 ₽Оптовая цена

Хайбол «Эсте», 300мл, стекло, прозрачный

12
В наличии
Фотография товара Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,55 л, 5 см, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,55 л, 5 см, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,55 л, 5 см, черный

7
В наличии 99 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка для специй коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 3906
3 590 ₽Оптовая цена

Подставка для специй коричневая

14
В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Доска для пиццы бук, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
Оптовая цена

Доска для пиццы бук, деревянный

12
В наличии 50 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка для пасты «Ваби Саби Слэйт», произведённого компанией ChiedoCover
от5 1209
5 590 ₽

Тарелка для пасты «Ваби Саби Слэйт»

5
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка мелкая «Идиллия», произведённого компанией ChiedoCover
от12046
220 ₽Оптовая цена

Тарелка мелкая «Идиллия»

10
В наличии

Другие товары из раздела ложки кофейные

Распродажа
Фотография товара Ложка кофейная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 20 мм, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 20 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от13039
210 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 20 мм, металлическая

11
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Эко Ансер», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от15029
210 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Эко Ансер», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая

6
В наличии 720 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Элит», сталь нержавеющая, 23 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от35015
410 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Элит», сталь нержавеющая, 23 мм, металлическая

11
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Адажио», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от21033
310 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Адажио», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая

14
В наличии 600 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Атлантис», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от23026
310 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Атлантис», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая

12
В наличии 600 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «М18», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от8028
110 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «М18», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая

9
В наличии 216 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Спига Голд», сталь нержавеющая, 13 см, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от71013
810 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Спига Голд», сталь нержавеющая, 13 см, золотой

5
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка кофейная, «Фиори», хромоникелевая сталь, 11 см, хромированная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Фиори», хромоникелевая сталь, 11 см, хромированная, произведённого компанией ChiedoCover
от6805
710 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Фиори», хромоникелевая сталь, 11 см, хромированная

9
В наличии 144 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Алайниа», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от25020
310 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Алайниа», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая

9
В наличии 420 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от18015
210 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, сталь нержавеющая

12
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Ложка кофейная, «Шарм», сталь нержавеющая, 22 мм, металлическая
Ложка кофейная, «Шарм», сталь нержавеющая, 22 мм, металлическая
от 590
690 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Алабама Сэнд» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Алабама Сэнд», произведённого компанией ChiedoCover
от79012
890 ₽

Нож столовый «Алабама Сэнд»

7
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Емкость для закусок, «Дионис», фарфор, 50 мл, 7 см, айвори, произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽Оптовая цена

Емкость для закусок, «Дионис», фарфор, 50 мл, 7 см, айвори

7
В наличии 62 шт.
Настоящее фото товара Мельница для соли, перца, керамический механизм, акрил, произведённого компанией ChiedoCover
от1 400
Оптовая цена

Мельница для соли, перца, керамический механизм, акрил

6
В наличии 108 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Кунстверк» фарфор 0,5 л, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от22030
310 ₽Оптовая цена

Салатник «Кунстверк» фарфор 0,5 л, белый

7
В наличии 5884 шт.