Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Стоимость упаковки 10 584.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина120 мм
- Вес0,23 кг
- Материалхромированная сталь
- Цветхромированный
В упаковке 12 шт.
Стоимость упаковки 10 584.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Ложка столовая «Ансер Бэйсик», длина 210мм
Подставка для блюда «Базальт» акация
Чашка бульонная «Монако Вайт» с ручками, фарфор
Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, зеленый
Олд фэшн стакан «Миксолоджи», 380мл, прозрачный, хрустальное стекло
Лоток для подачи дуб
Нож столовый «Аляска», длина 225мм
Тарелка глубокая «Млечный путь изумрудный», 1л
Хайбол «Луна», 255мл, стекло, прозрачный
Пепельница «Крафт Вайт», фарфор, белый, коричневый
Ложка кофейная, «Аляска бэйсик», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая
Ложка кофейная, «Адажио», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
Ложка кофейная, «Гранд», сталь нержавеющая, 20 мм, металлическая
Ложка кофейная, «Багет», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая
Ложка кофейная, «Риволи», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая
Ложка кофейная, «Эко Багет», сталь, 22 мм, металлическая
Ложка кофейная, «Серфис», сталь нержавеющая, металлическая
Ложка кофейная, «Роял», хромоникелевая сталь, 11,9 см, хромированный
Ложка кофейная. «Казали». сталь нержавеющая, состарена, 115/35 мм, металлическая
Ложка кофейная, «Тапас», сталь нержавеющая, 23 мм, металлическая
Ложка столовая «Ансер Бэйсик», длина 210мм
Подставка для блюда «Базальт» акация
Чашка бульонная «Монако Вайт» с ручками, фарфор
Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, зеленый