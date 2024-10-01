Товар в корзине. Перейти
Ложка кофейная, «Снейк», сталь нержавеющая, 1 см, металлическая - фото 1

Ложка кофейная, «Снейк», сталь нержавеющая, 1 см, металлическая

Артикул: CH-061-850
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Ложка чайная, «Пэлас Мартеллато Трэжер Блэк», сталь нержавеющая, черный
Фотография товара Ложка чайная, «Пэлас Мартеллато Трэжер Блэк», сталь нержавеющая, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Ложка кофейная, «Фиори», хромоникелевая сталь, 11 см, хромированная
Фотография товара Ложка кофейная, «Фиори», хромоникелевая сталь, 11 см, хромированная от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Стоимость упаковки 1 308.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина110 мм
  • Ширина10 мм
  • Вес0,72 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная, поливинилхлорид, серая, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная, поливинилхлорид, серая, желтая

7
В наличии 501 шт.
Распродажа
Фотография товара Ведро для шампанского сталь 3,9 л, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ведро для шампанского сталь 3,9 л, металлический , произведённого компанией ChiedoCover
от3 0508
3 290 ₽Оптовая цена

Ведро для шампанского сталь 3,9 л, металлический

11
В наличии 11 шт.
Распродажа
Фотография товара Харрикейн, 0,444л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Харрикейн, 0,444л, произведённого компанией ChiedoCover
от44026
590 ₽Оптовая цена

Харрикейн, 0,444л

8
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи, диаметр 350мм, произведённого компанией ChiedoCover
от8902
900 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи, диаметр 350мм

15
В наличии 160 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Мельница черная для перца с металлическим механизмом, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от3 9209
4 290 ₽Оптовая цена

Мельница черная для перца с металлическим механизмом, бук

7
В наличии 12 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Токио» стекло 0,5 л, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от15029
210 ₽Оптовая цена

Салатник «Токио» стекло 0,5 л, прозрачный

8
В наличии 371 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Эклипс», 380мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Эклипс», 380мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от46010
510 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Эклипс», 380мл, хрустальное стекло, прозрачный

12
В наличии 270 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Маррон Реативо», произведённого компанией ChiedoCover
от54012
610 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Маррон Реативо»

8
В наличии 91 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Набор для специй «Полар», 2 предмета, форфор, произведённого компанией ChiedoCover
от24023
310 ₽Оптовая цена

Набор для специй «Полар», 2 предмета, форфор

12
В наличии 144 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Емкость для закусок, 4 ячейки, дерево, 11,5 см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 5801
1 590 ₽Оптовая цена

Емкость для закусок, 4 ячейки, дерево, 11,5 см

5
В наличии 48 шт.

Другие товары из раздела ложки кофейные

Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Адажио», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от21033
310 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Адажио», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая

14
В наличии 600 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Аркада», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от22030
310 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Аркада», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая

9
В наличии 600 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Рустик», сталь нержавеющая, пластик, 2 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от46010
510 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Рустик», сталь нержавеющая, пластик, 2 см, металлическая

5
В наличии 150 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Суперга», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от11048
210 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Суперга», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая

8
В наличии 600 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «М18», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от8028
110 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «М18», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая

9
В наличии 216 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка кофейная, «Серфис», сталь нержавеющая, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Серфис», сталь нержавеющая, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от72012
810 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Серфис», сталь нержавеющая, металлическая

14
В наличии 12 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Концепт», сталь нержавеющая, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от40020
500 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Концепт», сталь нержавеющая, металлическая

15
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Алайниа», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от25020
310 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Алайниа», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая

9
В наличии 420 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «X-15», сталь нержавеющая, 1 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от8605
900 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «X-15», сталь нержавеющая, 1 см, металлическая

5
В наличии 96 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Сибарис», сталь, 12,5 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от37010
410 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Сибарис», сталь, 12,5 см, металлическая

11
В наличии 24 шт.

Товар в корзине

Ложка кофейная, «Снейк», сталь нержавеющая, 1 см, металлическая
Ложка кофейная, «Снейк», сталь нержавеющая, 1 см, металлическая
от 120
210 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная, поливинилхлорид, серая, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная, поливинилхлорид, серая, желтая

7
В наличии 501 шт.
Распродажа
Фотография товара Ведро для шампанского сталь 3,9 л, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ведро для шампанского сталь 3,9 л, металлический , произведённого компанией ChiedoCover
от3 0508
3 290 ₽Оптовая цена

Ведро для шампанского сталь 3,9 л, металлический

11
В наличии 11 шт.
Распродажа
Фотография товара Харрикейн, 0,444л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Харрикейн, 0,444л, произведённого компанией ChiedoCover
от44026
590 ₽Оптовая цена

Харрикейн, 0,444л

8
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи, диаметр 350мм, произведённого компанией ChiedoCover
от8902
900 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи, диаметр 350мм

15
В наличии 160 шт.