Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота65 мм
- Диаметр150 мм
- Вес0.804 кг
- Объем0.65 л
- Материалмедь, нержавеющая сталь
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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