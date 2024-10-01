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Блюдо для подачи глубокое с крышкой «Проотель», сталь нержавеющая, медь, 0,65л - фото 1

Блюдо для подачи глубокое с крышкой «Проотель», сталь нержавеющая, медь, 0,65л

Артикул: CH-059-154
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота65 мм
  • Диаметр150 мм
  • Вес0.804 кг
  • Объем0.65 л
  • Материалмедь, нержавеющая сталь

Отзывы

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