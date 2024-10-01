Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Столовая ложка «Киото» – универсальна, практична, оформлена в минималистичном стиле. Продукция марки «Kunstwerk» сертифицирована, изготовлена с применением инновационных технологий. Ложка из нержавеющей стали представляет собой столовый прибор с зеркальной полировкой. Безупречный дизайн, износостойкое покрытие, а также долгий срок службы. Любые загрязнения с поверхностей легко убрать в посудомоечной машине.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина200 мм
- Глубина40 мм
- Вес0.096 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт