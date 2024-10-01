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Ложка столовая «Киото» - фото 1

Ложка столовая «Киото»

Артикул: CH-060-776
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Столовая ложка «Киото» – универсальна, практична, оформлена в минималистичном стиле. Продукция марки «Kunstwerk» сертифицирована, изготовлена с применением инновационных технологий. Ложка из нержавеющей стали представляет собой столовый прибор с зеркальной полировкой. Безупречный дизайн, износостойкое покрытие, а также долгий срок службы. Любые загрязнения с поверхностей легко убрать в посудомоечной машине.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина200 мм
  • Глубина40 мм
  • Вес0.096 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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