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Тарелка глубокая «Эрбосо Реативо» - фото 1

Тарелка глубокая «Эрбосо Реативо»

Артикул: CH-062-327
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота60 мм
  • Диаметр155 мм
  • Объем0.600 л
  • Материалфарфор
  • Цветбирюзовый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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