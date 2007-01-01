Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 штук.
Соусник металлический выполнен из нержавеющей стали. Нержавейка не случайно выбрана производителем, так как этот металл отличается высокой износостойкостью и прост в уходе.
Отличные характеристики металлического изделия дополняет удобная форма. Высота товара 42 мм, диаметр посуды 58 мм, а объем 75 мл. Это достаточно вместительный соусник.
Форма товара конусообразная, чаша постепенно расширяется кверху, обеспечивая удобство использования. Соусы можно накладывать ложкой или использовать чашу для обмакивания закусок.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота42 мм
- Диаметр58/34 мм
- Вес25 кг
- Объем0,075 л
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт