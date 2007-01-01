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Соусник сталь нержавеющая 75 мл, металлический - фото 1

Соусник сталь нержавеющая 75 мл, металлический

Артикул: CH-062-777
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 штук.

Соусник металлический выполнен из нержавеющей стали. Нержавейка не случайно выбрана производителем, так как этот металл отличается высокой износостойкостью и прост в уходе.


Отличные характеристики металлического изделия дополняет удобная форма. Высота товара 42 мм, диаметр посуды 58 мм, а объем 75 мл. Это достаточно вместительный соусник.


Форма товара конусообразная, чаша постепенно расширяется кверху, обеспечивая удобство использования. Соусы можно накладывать ложкой или использовать чашу для обмакивания закусок.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота42 мм
  • Диаметр58/34 мм
  • Вес25 кг
  • Объем0,075 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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