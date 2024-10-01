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Махровые полотенца гладкокрашенные, 70*140, 450гр - фото 1Махровые полотенца гладкокрашенные, 70*140, 450гр - фото 2Махровые полотенца гладкокрашенные, 70*140, 450гр - фото 3

Махровые полотенца гладкокрашенные, 70*140, 450гр

Артикул: CH-067-759
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Качественные махровые полотенца российского производства, идеально подходящие для отелей, спа-салонов, фитнес-центров, бань и других заведений.

Наши полотенца изготовлены из 100% хлопка и имеют двойную крученую петлю, что обеспечивает им высокую эластичность и долговечность. Плотность полотенец составляет 450 грамм, что свидетельствует о их высокой впитывающей способности и комфорте при использовании.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина700 мм
  • Ширина1400 мм
  • МатериалМахровая ткань
  • Плотность450 г/м²
  • СоставХлопок

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