Характеристики товара
Описание
Качественные махровые полотенца российского производства, идеально подходящие для отелей, спа-салонов, фитнес-центров, бань и других заведений.
Наши полотенца изготовлены из 100% хлопка и имеют двойную крученую петлю, что обеспечивает им высокую эластичность и долговечность. Плотность полотенец составляет 450 грамм, что свидетельствует о их высокой впитывающей способности и комфорте при использовании.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина700 мм
- Ширина1400 мм
- МатериалМахровая ткань
- Плотность450 г/м²
- СоставХлопок