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Коврик Ножки, греческий бордюр, 650гр - фото 1Коврик Ножки, греческий бордюр, 650гр - фото 2Коврик Ножки, греческий бордюр, 650гр - фото 3

Коврик Ножки, греческий бордюр, 650гр

Артикул: CH-067-774
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина700 мм
  • Ширина500 мм
  • МатериалМахровая ткань
  • Плотность650 г/м²
  • СоставХлопок

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